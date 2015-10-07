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zonguldak ereğli'de yağmur sele yol açtı

ZONGULDAK EREĞLİ'DE YAĞMUR SELE YOL AÇTI

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde etkili olan sağanak yağmurun dereyi taşırması sonucu ev ve işyerlerini su bastı, araçlar sel sularına kapıldı. Evlerinde mahsur kalanları itfaiye kurtardı.

Tarih : 07 Ekim 2015, 17:10
Puan Ver : Zonguldak Ereğli'de Yağmur Sele Yol Açtı(0/10)


İlçede gece boyunca aralıklarla yağan sağanak yağmur, sabah saatlerinde Kabasakal Deresi'nin taşmasına yol açtı.Derenin geçtiği Yeşiltepe, Kepez, Kavaklık ve Bahçelievler mahallelerinde bir çok ev ve işyerini su bastı. Cadde ve sokaklar sel sularıyla kaplandı. Park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi.Sürüklenen 2 otomobil dereye devrildi. Bir sürücü, evinin önündeki otomobili sele kapılmaması için çelik halatla ağaca bağladı. Araçlar, suyla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi.








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