

İlçede gece boyunca aralıklarla yağan sağanak yağmur, sabah saatlerinde Kabasakal Deresi'nin taşmasına yol açtı.Derenin geçtiği Yeşiltepe, Kepez, Kavaklık ve Bahçelievler mahallelerinde bir çok ev ve işyerini su bastı. Cadde ve sokaklar sel sularıyla kaplandı. Park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi.Sürüklenen 2 otomobil dereye devrildi. Bir sürücü, evinin önündeki otomobili sele kapılmaması için çelik halatla ağaca bağladı. Araçlar, suyla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi.