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Zombie Şarkısıyla Tanınmıştı! Ünlü Yıldızdan Hayranlarını Yıkan Haber
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Zombie şarkısıyla tanınmıştı! Ünlü yıldızdan hayranlarını yıkan haber

ZOMBİE ŞARKISIYLA TANINMIŞTI! ÜNLÜ YILDIZDAN HAYRANLARINI YIKAN HABER

Dünya çapında "Zombie" adlı şarkısıyla tanınan ünlü Ünlü rock grubu The Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan hayatını kaybetti.

Tarih : 16 Ocak 2018, 00:00
Puan Ver : Zombie Şarkısıyla Tanınmıştı! Ünlü Yıldızdan Hayranlarını Yıkan Haber(9/10)5

Ünlü rock grubu The Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan'ın 46 yaşında Londra'da hayatını kaybettiği belirtildi.

ANİDEN YAŞAMINI YİTİRDİ

İrlanda devlet televizyonu RTE O'Riordan'ın kayıt yaparken aniden yaşamını yitirdiğini duyurdu.

40 MİLYONDAN FAZLA ALBÜM SATMIŞTI

İrlandalı grup 1990'lı yıllarda "Linger" adlı şarkıyla meşhur olmuş ve 40 milyondan fazla albüm satmıştı.

"ZOMBİE" ŞARKISIYLA TANINIYOR

Cranberries Türk dinleyiciler tarafından da özellikle "Zombie" adlı şarkısıyla tanınıyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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