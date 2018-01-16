ZOMBİE ŞARKISIYLA TANINMIŞTI! ÜNLÜ YILDIZDAN HAYRANLARINI YIKAN HABER
Dünya çapında "Zombie" adlı şarkısıyla tanınan ünlü Ünlü rock grubu The Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan hayatını kaybetti.
Ünlü rock grubu The Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan'ın 46 yaşında Londra'da hayatını kaybettiği belirtildi.
ANİDEN YAŞAMINI YİTİRDİ
İrlanda devlet televizyonu RTE O'Riordan'ın kayıt yaparken aniden yaşamını yitirdiğini duyurdu.
40 MİLYONDAN FAZLA ALBÜM SATMIŞTI
İrlandalı grup 1990'lı yıllarda "Linger" adlı şarkıyla meşhur olmuş ve 40 milyondan fazla albüm satmıştı.
"ZOMBİE" ŞARKISIYLA TANINIYOR
Cranberries Türk dinleyiciler tarafından da özellikle "Zombie" adlı şarkısıyla tanınıyordu.
Kaynak: haberinburada
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