ZLATAN IBRAHİMOVİC, MANCHESTER UNİTED'LA YENİ SÖZLEŞME İMZALADI
Manchester United'la sözleşmesi sona eren İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in geleceği belli oldu. Yıldız futbolcu, İngiliz ekibiyle yeniden anlaşma sağladığını açıkladı. Buna göre Manchester United'la 1 yıllık sözleşme imzalayan futbolcu, yeni sezonda Everton'la anlaşan Rooney'den boşalan 10 numaralı formayı giyecek.
ŞEYTAN RESMİYLE DUYURDU
Öte yandan Twitter hesabından "şeytan" figürüyle el sıkıştığını betimleyen resmi paylaşan Zlatan, forvette Belçikalı yıldız Lukaku ile rekabet edecek.
Kaynak: haberinburada
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