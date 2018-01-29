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Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy'ye Gidiyor
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Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy'ye Gidiyor

ZLATAN IBRAHİMOVİC, LOS ANGELES GALAXY'YE GİDİYOR

Manchester United'ın İsveçli golcüsü Ibrahimovic, MLS ekibi Los Angeles Galaxy'yle anlaşmaya çok yakın.

Tarih : 29 Ocak 2018, 09:30
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Bir dönem Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilen Manchester United'ın yıldızı ZlatanIbrahimovic, ABD yolunda... Geçen sezon sonunda sakatlık geçiren ve uzun süre sahalardan uzak kalan Zlatan Ibrahimovic, kariyerini ABD'de sürdürmeye hazırlanıyor.

ESPN'de yer alan haberde; Zlatan Ibrahimovic'in, MLS ekibi Los Angeles Galaxy ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCU OLACAK

İsveçli golcünün, transfer olması durumunda 8 milyon dolar ile MLS'te en çok kazanan oyuncu olabileceği kaydedildi.

Manchester United ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 36 yaşındaki Ibrahimovic, bu sezon 7 maçta 1 gol attı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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