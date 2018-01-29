Bir dönem Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilen Manchester United'ın yıldızı ZlatanIbrahimovic, ABD yolunda... Geçen sezon sonunda sakatlık geçiren ve uzun süre sahalardan uzak kalan Zlatan Ibrahimovic, kariyerini ABD'de sürdürmeye hazırlanıyor.

ESPN'de yer alan haberde; Zlatan Ibrahimovic'in, MLS ekibi Los Angeles Galaxy ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCU OLACAK

İsveçli golcünün, transfer olması durumunda 8 milyon dolar ile MLS'te en çok kazanan oyuncu olabileceği kaydedildi.

Manchester United ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 36 yaşındaki Ibrahimovic, bu sezon 7 maçta 1 gol attı.

Kaynak: haberinburada