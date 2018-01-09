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Zlatan Ibrahimovic İsyan Etti: Medyada Gizli Irkçılık Var!

Zlatan Ibrahimovic isyan etti: Medyada gizli ırkçılık var!

ZLATAN IBRAHİMOVİC İSYAN ETTİ: MEDYADA GİZLİ IRKÇILIK VAR!

İsveç'in efsane futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, ülkesinde gizli ırkçılık olduğunu dile getirirken medyanın kendisine karşı olan tutumuna sitem etti.

Tarih : 09 Ocak 2018, 01:20
Puan Ver : Zlatan Ibrahimovic İsyan Etti: Medyada Gizli Irkçılık Var!(7/10)3

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın İsveçli futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, ülkesindeki medyanın gizli ırkçılık yaptığını dile getirdi.

"İSVEÇ MEDYASINDA GİZLİ IRKÇILIK VAR"

Fransız kanalı Canal+'ya konuşan 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, soyadının Svensson ya da Andersson olmaması nedeniyle İsveç medyası tarafından savunulmadığı yorumunda bulundu.

Yıldız futbolcu, "İsveç medyası beni savunuyor mu, saldırıyor mu? Onların yaptığı saldırmak. Çünkü soyadımın Ibrahimovic olmasını kabul edemiyorlar. Başka bir oyuncu hata yaptığında onu savunuyorlar ancak benim arkamda durmuyorlar" diyerek İsveç medyasında gizli ırkçılık yapıldığını dile getirdi.

"BANKA SOYMUŞ OLSAM BİLE BENİ SAVUNURLARDI"

Yapılanların bilinçli olduğunu söyleyen Ibrahimovic, "Bu tamamen ırkçılıkla ilgili. İsveç'te ırkçılık var demiyorum ama gizli ırkçılık var. Bunun olduğuna yüzde 100 eminim çünkü soyadım Svensson ya da Andersson değil. Eğer öyle olsaydı inanın bana, banka soymuş bile olsam beni savunurlardı" dedi.

2016 yılında milli takımı bıraktığını açıklayan Zlatan Ibrahimovic, milli formayla çıktığı 116 maçta 62 gol atma başarısı gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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