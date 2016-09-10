ZLATAN IBRAHİMOVİC İLE PSG ARASINDA KRİZ
İsveç basınında yer alan haberlerde, geçen sezon sözleşmesinin sona ermesinin ardından İngiltere temsilcisi Manchester United'a transfer olan Ibrahimovic'in, PSG'den alacağı olduğu belirtildi.
İsveç basınında yer alan haberlerde, geçen sezon sözleşmesinin sona ermesinin ardından İngiltere temsilcisi Manchester United'a transfer olan Ibrahimovic'in, PSG'den alacağı olduğu belirtildi.
PSG'den yapılan açıklamada ise İsveçli golcünün 4 sezon boyunca maaşının eksiksiz ödenmesine rağmen sözleşmesinin sona ermesinin ardından hak ettiği ekstra bir ödemenin yapılmadığı kaydedildi.
Açıklamada, Ibrahimovic'in kulübe göndermesi gereken bir belgeyi henüz yollamaması nedeniyle söz konusu aksaklığın yaşandığı da ifade edildi. Tarafların, önümüzdeki günlerde bir araya gelerek anlaşması bekleniyor.
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