ZLATAN İBRAHİMOVİÇ 11. KEZ YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ
İsveç'te yılın futbolcusunun belirlendiği "Altın Top Ödülü" töreninde Manchester United'ın 35 yaşındaki yıldız oyuncusu Zlatan İbrahimovic, 11. kez "yılın futbolcusu" seçildi.
İbrahimoviç, Stockholm'deki Globen Arena'da gerçekleştirilen törende ödülünü aldı.
İsveç Futbol Federasyonu tarafından sürpriz yapılan törende, İbrahimoviç'in heykelinin Stockholm'de bulunan Friends Arena Stadı'nın yanına dikileceği açıklandı.Törende konuşan Zlatan İbrahimoviç, 11. kez "Altın Top Ödülü"ne layık görülmekten dolayı çok sevinçli olduğunu söyledi.
Ünlü oyuncu, "İsveç'te kendime ait 11 kişilik bir takımım oldu." diyerek espri yaptı.
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