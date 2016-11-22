

İbrahimoviç, Stockholm'deki Globen Arena'da gerçekleştirilen törende ödülünü aldı.



İsveç Futbol Federasyonu tarafından sürpriz yapılan törende, İbrahimoviç'in heykelinin Stockholm'de bulunan Friends Arena Stadı'nın yanına dikileceği açıklandı.Törende konuşan Zlatan İbrahimoviç, 11. kez "Altın Top Ödülü"ne layık görülmekten dolayı çok sevinçli olduğunu söyledi.



Ünlü oyuncu, "İsveç'te kendime ait 11 kişilik bir takımım oldu." diyerek espri yaptı.