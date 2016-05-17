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zlatan adım adım ada'ya...

ZLATAN ADIM ADIM ADA'YA...

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın, Paris Saint-Germain'den ayrılacağını açıklayan Zlatan Ibrahimovic'e 1 yıllık kontrat teklif ettiği açıklandı. Eski gözdemiz...

Tarih : 17 Mayıs 2016, 10:24
Puan Ver : Zlatan Adım Adım Ada'ya...(10/10)11


Manchester United'ın, Paris Saint-Germain ile olan kontratı sona eren İsveçli süperstar Zlatan Ibrahimovic'e transfer teklifi yaptığı açıklandı.



İngiliz basınında yer alan, Zlatan Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola tarafından doğrulanan teklife göre, Manchester United sadece 1 yıllık bir kontrat sundu. Fakat, Mino Raiola, "Manchester United'ın teklifi ciddiiye alınacak türden değil." dedi.



Mino Raiola, Zlatan Ibrhaimovic için daha uzun vadeli bir kontrat aradıklarını ve 1 yıllık bir kontratın istekleri olmadığını belirtti.








Etiketler: Zlatan  Adım  Adım  Ada  Ya    haber

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