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Ziynet Sali'nin Siyahi Sevgilisi, Evli Ve Çocuklu Çıktı
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Ziynet Sali'nin Siyahi Sevgilisi, Evli ve Çocuklu Çıktı

ZİYNET SALİ'NİN SİYAHİ SEVGİLİSİ, EVLİ VE ÇOCUKLU ÇIKTI

Türklerde aradığını bulamayan şarkıcı Ziynet Sali, geçtiğimiz günlerde siyahi sevgilisiyle görüntülenmişti. Sali'nin yeni sevgilisi evli ve 2 çocuklu çıktı.

Tarih : 04 Ağustos 2017, 11:40
Puan Ver : Ziynet Sali'nin Siyahi Sevgilisi, Evli Ve Çocuklu Çıktı(7/10)3

Yıllardır aradığı aşkı bir türlü bulamayan şarkıcı Ziynet Sali, geçen günlerde siyahi sevgilisiyle görüntülenmişti. Ziynet'in sevgilisinin evli ve 2 çocuklu olması şok etkisi yarattı.

SİYAHİ SEVGİLİSİYLE ÇOK KONUŞULMUŞTU

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, yıllardır gönül kapısı kapalı olan ve verdiği röportajda "Artık evlenip aile kurmak istiyorum" diyen 42 yaşındaki şarkıcı Ziynet Sali, en azından sonunda muradına yaklaşmış, kendisine adının Anthony Marshall olduğu öğrenilen siyahi bir sevgili bulmuştu.

İŞ, AŞKA DÖNÜŞMÜŞTÜ

Çıkarmayı planladığı albüm çalışmaları için sık sık Londra'ya giden Ziynet Sali, İngilizce şarkısının aranjesini ve Avrupa yapımcılığını; Britney Spears, Mariah Carey gibi isimlerle de çalışan Anthony Marshall'a emanet etmişti. Yani iş arkadaşlığı aşka dönüşmüştü.

SEVGİLİSİ EVLİ VE 2 ÇOCUKLU ÇIKTI

Ancak Bülent Cankurt'un öğrendiği bilgiye göre, en son 2013'te futbolcu Hamit Altıntop ile aşk yaşayan güzel şarkıcının siyahi sevgilisi evli, üstelik iki de çocuğu var.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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