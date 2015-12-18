O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ziynet sali, 2016'ya 50 kiloluk elbiseyle girecek

ZİYNET SALİ, 2016'YA 50 KİLOLUK ELBİSEYLE GİRECEK

Şarkıcı Ziynet Sali, yılbaşı programı için büyük bir hazırlık yapıyor. Geceye özel dikilen ve 12 metrelik kuyruklu, taşlarla süslü elbisenin ağırlığı 50 kilo.

Tarih : 18 Aralık 2015, 09:49
Puan Ver : Ziynet Sali, 2016'ya 50 Kiloluk Elbiseyle Girecek(9/10)9


2016'yı İstanbul'da bir otelde karşılayacak olan Ziynet Sali, geceyi tam bir şölen havasında yaşatmak için büyük bir ekiple çalışıyor.



3 KOSTÜM DEĞİŞTİRECEK



2 bin kişilik salonda gerçekleşecek olan gecede üç aydır hazırlanan Cengiz Abazoğlu imzalı üç kostüm değiştirecek.



50 KİLOLUK ELBİSEYLE YENİ YILA GİRECEK



Sali, yeni yılın ilk dakikalarında en iddialı kostümünü giyecek. 12 metrelik kuyruklu ve taşlarla süslü elbise, yaklaşık 50 kilo ağırlığında.

 








Etiketler: Ziynet  Sali  2016  Ya  50  Kiloluk  Elbiseyle  Girecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER