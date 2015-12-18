Şarkıcı Ziynet Sali, yılbaşı programı için büyük bir hazırlık yapıyor. Geceye özel dikilen ve 12 metrelik kuyruklu, taşlarla süslü elbisenin ağırlığı 50 kilo.



2016'yı İstanbul'da bir otelde karşılayacak olan Ziynet Sali, geceyi tam bir şölen havasında yaşatmak için büyük bir ekiple çalışıyor.







3 KOSTÜM DEĞİŞTİRECEK







2 bin kişilik salonda gerçekleşecek olan gecede üç aydır hazırlanan Cengiz Abazoğlu imzalı üç kostüm değiştirecek.







50 KİLOLUK ELBİSEYLE YENİ YILA GİRECEK







Sali, yeni yılın ilk dakikalarında en iddialı kostümünü giyecek. 12 metrelik kuyruklu ve taşlarla süslü elbise, yaklaşık 50 kilo ağırlığında.



