ZİYARETÇİ AKININA UĞRAYAN TAŞ HİKAYESİ TÜYLER ÜRPERTİYOR
Van'ın Başkale ilçesinde canavara olan benzerliğiyle dikkat çeken taş, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olurken ilginç hikayesiyle de duyanların tüylerini ürpertiyor.
Van'ın Başkale ilçesinde canavara benzerliğiyle şaşırtan taş hem yöre halkının hem de bölgeye gelen turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.
TURİSTLERİN AKININA UĞRUYOR
İlçenin Belliyurt Mahallesi'nde 15 metre uzunluğundaki taş, canavara olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Civarda yaşayan halkın ve turistlerin akınına uğrayan taş için anlatılan hikaye ise bir o kadar ilgi görüyor.
EJDERHA TAŞLAŞMIŞ
Belliyurt Mahallesi sakinleri, rivayetlere göre eski dönemlerde tarlada çalışan babasına yemek götürmek isteyen hamile bir kadının dere kenarında karşılaştığı bir ejderhadan kurtulmak için Allah'a dua ettiği ve bunun üzerine gerçekleşen duası ile ejderhanın taşlaştığını söylüyorlar.
DİLDEN DİLE DOLAŞIYOR
Dilden dile dolaşan bu hikaye ile ilçenin Belliyurt Mahallesi'ndeki taş, meraklıların ve turistlerin ilgi odağı olmuş.
İşte görenleri şaşırtan o taş;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Uefa'nın Sıralamasında En Başarılı Türk Takımı Beşiktaş Oldu
- Cumhurbaşkanı'na Hakaret Gerekçesiyle Hakan Şükür Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı
- Beşiktaş'ın Lens'e Teklifi Ortaya Çıktı
- Aykut Kocaman, Stoch'un Performansını Beğenerek Takımda Tutmaya Karar Verdi
- Boşnak Golcü Dzeko: Srebrenitsa'yı Asla Unutmayın
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar