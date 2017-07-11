Van'ın Başkale ilçesinde canavara olan benzerliğiyle dikkat çeken taş, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olurken ilginç hikayesiyle de duyanların tüylerini ürpertiyor.

Van'ın Başkale ilçesinde canavara benzerliğiyle şaşırtan taş hem yöre halkının hem de bölgeye gelen turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

TURİSTLERİN AKININA UĞRUYOR

İlçenin Belliyurt Mahallesi'nde 15 metre uzunluğundaki taş, canavara olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Civarda yaşayan halkın ve turistlerin akınına uğrayan taş için anlatılan hikaye ise bir o kadar ilgi görüyor.

EJDERHA TAŞLAŞMIŞ

Belliyurt Mahallesi sakinleri, rivayetlere göre eski dönemlerde tarlada çalışan babasına yemek götürmek isteyen hamile bir kadının dere kenarında karşılaştığı bir ejderhadan kurtulmak için Allah'a dua ettiği ve bunun üzerine gerçekleşen duası ile ejderhanın taşlaştığını söylüyorlar.

DİLDEN DİLE DOLAŞIYOR

Dilden dile dolaşan bu hikaye ile ilçenin Belliyurt Mahallesi'ndeki taş, meraklıların ve turistlerin ilgi odağı olmuş.

İşte görenleri şaşırtan o taş;

Kaynak: haberinburada