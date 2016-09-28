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ZİRVE YAYINEVİ DAVASINDA KARAR ÇIKTI


ZİRVE YAYINEVİ DAVASINDA KARAR ÇIKTI
Tarih : 28 Eylül 2016, 13:51
Puan Ver : Zirve Yayınevi Davasında Karar Çıktı(0/10)


Malatya'da 9 yıl önce Zirve Yayınevi'de 3 kişinin öldürüldüğü cinayetleriyle ilgili davada Emre Günaydın, Cuma Özdemir, Hamit Çeker, Salih Gürler ve Abuzer Yıldırım'a 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.Dava kapsamında yargılanan, aralarında emekli Orgeneral Tolon'un da  bulunduğu 16 sanık, "terör örgütüne üye olmak" suçundan beraat etti






Etiketler: Zirve  Yayınevi  Davasında  Karar  Çıktı    haber

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