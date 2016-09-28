ZİRVE YAYINEVİ DAVASINDA KARAR ÇIKTI
Malatya'da 9 yıl önce Zirve Yayınevi'de 3 kişinin öldürüldüğü cinayetleriyle ilgili davada Emre Günaydın, Cuma Özdemir, Hamit Çeker, Salih Gürler ve Abuzer Yıldırım'a 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.Dava kapsamında yargılanan, aralarında emekli Orgeneral Tolon'un da bulunduğu 16 sanık, "terör örgütüne üye olmak" suçundan beraat etti
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