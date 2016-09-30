

Zirve sanıkları tutuklandı. Malatya'da 9 yıl önce Zirve Yayınevi'nde 3 kişinin öldürülmesi ile ilgili geçen gün günü Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasında cinayetin sanıkları Abuzer Yıldırım, Cuma Özdemir, Emre Günaydın, Hamit Çeker ve Salih Gürler hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış hapis cezası verilmişti. Mahkeme 2014 yılından beri özel yetkili mahkemeleri kaldıran ve tutukluluk süresini 10 yıldan beş yıla indiren yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte elektronik kelepçe ile evlerinde tutulan 5 sanık için hükmen tutuklanmalarına yer olmadığına dair karar vererek cezanın onanmasına kadar adli kontrollerin devamına hükmetmişti.