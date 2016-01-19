Sarı-lacivertliler, Fernandao'nun biri panaltıdan iki golü ve Van Persie ile farka koştu Son 7 maçın 6'sında takıldığı Eskişehirspor deplasmanında 5 sezon sonra 3 puan aldı



Süper Lig'de Beşiktaş-Mersin İdman Yurdu maçının ertelenmesiyle liderlik şansı yakalayan Fenerbahçe, Eskişehirspor'u deplasmanda 3-0 yenerek maç fazlasıyla zirveye yükseldi. Sarı-lacivertliler, futbol olarak vasatı aşamadığı maçta golcüleri ile istediğini aldı. 45+2'de Nani'nin yerde kaldığı pozisyonda hakemin verdiği penaltıyı Fernandao gole çevirip perdeyi açtı. Sambacı, 74'te kaleci Boffin'in hatalı çeldiği topu filelere yollayıp, farkı ikiye çıkardı.







Ligde 9. kez gol yemedi



85'te sahneye çıkan Van Persie, skoru ilan etti: 3-0. Fenerbahçe bu sonuçla maç fazlasıyla Beşiktaş'ın 2 puan önüne geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertliler, ayrıca bu sezon 9. kez ligde bir maçını gol yemeden tamamladı. Kanarya, Eskişehir deplasmanında 5 sezon sonra kazandı. Eskişehir'de son galibiyetini 2010-11'de 3-1'le alan sarı-lacivertli ekip, Eskişehirspor ile deplasmanda oynadığı son 7 maçın 6'sında (3 yenilgi, 3 beraberlik) puan kaybetmişti.