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zırhlı araçlara yeni teknoloji!

ZIRHLI ARAÇLARA YENİ TEKNOLOJİ!

Türk savunma sanayisinin önde gelen firmaları tarafından geliştirilen ve Tepegöz adı verilen sistemde, araca 100 metreye kadar uzayabilen kabloyla bağlanan İHA, aldığı görüntüleri anlık olarak araçtaki artırılmış gerçeklik gözlüğüne aktarıyor.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 14:44
Puan Ver : Zırhlı Araçlara Yeni Teknoloji!(5/10)2


Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi ürünleri arasında yer alan zırhlı muharebe aracı ve personel taşıyıcılar, insansız hava aracı (İHA) ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin kullanılmasıyla daha etkin hale getirilecek.



Sabit tesislerin, sınır ve sahil hatlarındaki kritik bölgelerin,  arazideki mobil birliklerin ve üs bölgelerinin uzun süreli olarak İHA'lar ile  gözetlenmesi, güvenliklerinin sağlanması için Aselsan, Nurol Makina, BİTES,  Altınay ve Lapis tarafından Kablolu Çok Rotorlu İnsansız Hava Aracı Sistemi geliştirildi ve bu sistem Nurol Makina'nın zırhlı taktik aracına entegre edildi.



Tepegöz adı verilen sistem, 13'üncü Uluslararası Savunma Sanayii  Fuarı'nda Nurol Makina'nın yeni ürünü Ejder Kunter Zırhlı Personel Taşıyıcı ile  birlikte görücüye çıktı. Fuarda, ayrıca Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile sistemi  geliştiren şirketler arasında Kablolu Çok Rotorlu İnsansız Hava Aracı Sistemi İş  Birliği Anlaşması imzalandı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Zırhlı  Araçlara  Yeni  Teknoloji    haber

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