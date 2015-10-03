ZIRHLI ARACIN LASTİĞİ FIRLADI: 3 POLİS YARALI
Edinilen bilgilere göre, olay, Diyarbakır-Silvan karayolu Seyrantepe yokuşunda meydana geldi. Seyrantepe yokuşundan aşağı inen polis zırhlı aracının tekerleği bir anda fırladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu polis zırhlı aracı taklalar atarak durabildi. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Daha sonra haber verilmesi ile olay yerine gelen ambulans yaralı polisleri, Dicle Üniversitesi Hastaneleri acil servisine kaldırdı.
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