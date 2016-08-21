

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, zırhlı polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yola önceden döşenen patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada 1 polis şehit oldu, 1'i ağır 3 polis yaralandı.







Şanlıurfa'da polis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Viranşehir-Şanlıurfa karayolunun 10'ncu kilometresinde zırhlı polis aracının geçişi sırasında terör örgütü PKK'lılar tarafından yola döşenen patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada zırhlı araçtaki 1 polis şehit oldu, 1'i ağır 3 polis yaralandı.



Patlayıcıyı infilak ettiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.