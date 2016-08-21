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ZIRHLI ARACIN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA


ZIRHLI ARACIN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA
Tarih : 21 Ağustos 2016, 21:38
Puan Ver : Zırhlı Aracın Geçişi Sırasında Patlama(0/10)


Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, zırhlı polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yola önceden döşenen patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada 1 polis şehit oldu, 1'i ağır 3 polis yaralandı.



Şanlıurfa'da polis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Viranşehir-Şanlıurfa karayolunun 10'ncu kilometresinde zırhlı polis aracının geçişi sırasında terör örgütü PKK'lılar tarafından yola döşenen patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada zırhlı araçtaki 1 polis şehit oldu, 1'i ağır 3 polis yaralandı.



Patlayıcıyı infilak ettiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.








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