

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde, teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 1 asker yaralandı.







Olay, Kocaköy ilçesi Kokulupınar mevkiinde saat 09.00'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, "Kobra" adı verilen zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.







Araç, patlamanın şiddetiyle yoldan çıkarak, yan yatarken, yolda 2 metre derinliğinde çukur oluştu. Aracın içerisinde bulunan askerlerden 1'i de yaralandı.







Yaralı asker, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Diyarbakır Asker Hastanesi'nde tedavi altına alındı.







Patlamanın ardından bölgeye zırhlı araçlarla çok sayıda asker sevkiyatı da yapılırken, geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.