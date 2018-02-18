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ZIRHLI ARAÇ SELE KAPILDI! 2 ASKER KAYIP


Zırhlı araç sele kapıldı! 2 asker kayıp
Tarih : 18 Şubat 2018, 13:40
Puan Ver : Zırhlı Araç Sele Kapıldı! 2 Asker Kayıp(7/10)3

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, nöbet değişimine giden 4 askerin içinde bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, sağanak sonucu taşan dere suyuna kapılıp, devrildi. Askerlerden 2'si, araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, 2'si ise suya kapılarak, kayboldu.

2 ASKER KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

Olay, dün gece, Suriye sınırındaki Akçakale-Ceylanpınar kara yolunda bulunan Koçar Deresi'nde meydana geldi. 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı 4'üncü Bölük'ten nöbet değişimi için Yeşiltepe Karakolu'na giden 4 askerin bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, sağanak nedeniyle taşan dere suyuna kapıldı. Askerlerden 2'si, devrilen askeri araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, diğer 2'si de sel suyuna kapılıp, gözden kayboldu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Askerlerin nöbet değişimine gelmemesi üzerine durumun fark edilmesinin ardından arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Su altı dalgıç polislerinin de sevk edildiği bölgeye gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yetkililerden bilgi aldı. Arama- kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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