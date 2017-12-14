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Ziraat Türkiye Kupasında yıllarca akıllardan çıkmayacak gol!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINDA YILLARCA AKILLARDAN ÇIKMAYACAK GOL!

Ziraat Türkiye Kupasında oynanan Bucaspor-Sivasspor maçında Abdullah Balıkuv yıllar boyu unutulmayacak bir gole imza attı.

Tarih : 14 Aralık 2017, 03:50
Puan Ver : Ziraat Türkiye Kupasında Yıllarca Akıllardan Çıkmayacak Gol!(8/10)4

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Bucaspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

Mücadelenin 3. dakikasında korner direği yakınlarında topla buluşan Abdullah Balıkuv, sol ayağıyla harika bir gole imza attı ve Bucaspor'u 1-0 öne geçirdi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Abdullah'ın bu golü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte yapılan yorumlardan bazıları:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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