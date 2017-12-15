ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINDA SON 16'YA KALAN TAKIMLAR BELLİ OLDU
Ziraat Türkiye Kupasında 5. tur rövanş maçları tamamlandı ve son 16'ya kalan takımlar belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupasında heyecan 5. tur maçları ile tamamlandı. 16 takım adını üst tura yazdırdı.
İŞTE SON 16'YA KALAN TAKIMLAR
Kupada 5. tur heyecanı yaşandı.Üç gün boyunca oynanan 32 rövanş maçının ardından şu ekipler, son 16 turuna kaldı;
Antalyaspor, Bursaspor, Boluspor, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Gençlerbirliği, Teleset Mobilya Akhisarspor, Bucaspor, Osmanlıspor, Akın Çorap Giresunspor, Fenerbahçe, Kayserispor, İstanbulspor, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir
SON 16 TURU KURALARI YARIN ÇEKİLECEK
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kuraları yarın çekilecek.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak kura çekimine, TFF yetkilileri ile bu turda mücadele edecek takımların temsilcileri katılacak.
Son 16 turu müsabakaları, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İlk maçlar 26, 27 ve 28 Aralık'ta, rövanş karşılaşmaları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018'de yapılacak.
SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR BELİRLENDİ
Kuraya seri başı olarak katılacak takımlar şöyle: Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray, Antalya, Trabzon, Akhisar, Gençlerbirliği
Seri başı olmayan takımlar ise şunlar: Konya, Osmanlı, Bursa, Kayseri, Bolu, Giresun, İstanbul, Buca.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Yasağını Çiğnediler! Abd'de Transseksüeller Orduya Katılacak
- İşte Skandalın Fotoğrafı! Irak Ordusu, Ypg İle Sınır İçin Anlaştı
- Annesi El Sallayıp Uğurladı, Bakıcı Kadın Akıl Almaz Şiddete Asansörde Başladı
- Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
- Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar