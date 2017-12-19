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Ziraat Türkiye Kupasında Son 16 Turu programı belli oldu

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINDA SON 16 TURU PROGRAMI BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupasında Son 16 Turu ilk maçlarının programı belli oldu. Mücadeleler, 26,27 ve 28 Aralık'ta oynanacak.

Tarih : 19 Aralık 2017, 13:00
Puan Ver : Ziraat Türkiye Kupasında Son 16 Turu Programı Belli Oldu(6/10)2

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçlarının programı açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 16 takımın çift maç eleme usulüne göre mücadele edeceği Son 16 Turu karşılaşmaları 26, 27 ve 28 Aralık 2017 tarihlerinde oynanacak.

Müsabaka programı şöyle:

26.12.2017 SALI

18.30 Gençlerbirliği - Bursaspor (Ankara 19 Mayıs)

20: 30 Galatasaray - Bucaspor (Türk Telekom)

27.12.2017 ÇARŞAMBA

15: 00 Akın Çorap Giresunspor - Medipol Başakşehir (Giresun Atatürk)

16: 30 Kayserispor - Antalyaspor (Büyükşehir Belediye Kadir Has)

18: 30 Atiker Konyaspor - Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

20: 30 Fenerbahçe - İstanbulspor (Ülker Stadyumu)

28.12.2017 PERŞEMBE

16: 30 Boluspor - Teleset Mobilya Akhisarspor (Bolu Atatürk)

20: 30 Beşiktaş - Osmanlıspor (Vodafone Park)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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