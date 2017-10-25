Türkiye Kupası 4. Tur maçında Süper Lig ekibi Sivasspor ile 3. Lig takımı Kızılcabölükspor Yeni 4 Eylül Stadı'nda kozlarını paylaştı.

MUHAMMET DEMİR YILDIZLAŞTI

Rotasyon ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Sivasspor'da günün yıldızlaşan ismi Muhammet Demir oldu. Karşılaşmada gol perdesi 30. dakikada açıldı. Penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Muhammet Demir, ikinci yarının hemen başında bir kez daha sahne aldı ve 47. dakikada hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü atarak skoru 2-0'a taşıdı.

1 GOL KIZILCABÖLÜKSPOR'A YETMEDİ

Konuk ekip Kızılcabölükspor, 60. dakikada Gökhan Özer'in golüyle 2-1'i bulup umutlansa da maçta son sözü Mert Hakan Yandaş söyledi ve Sivasspor, onun golüyle 73. dakikada 3-1'i buldu.

Mücadelenin geri kalan süresinde başka gol sesi çıkmayınca Sivasspor, evinde rakibini 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Kaynak: haberinburada