ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA SİVASSPOR, KIZILCABÖLÜKSPOR'U 3-1 MAĞLUP ETTİ
Türkiye Kupası 4. Tur maçında Sivasspor, 3. Lig ekibi Kızılcabölükspor'u 3-1 mağlup ederek tur atladı. Maçta 2 gol atan Muhammet Demir takımını sırtladı.
Türkiye Kupası 4. Tur maçında Süper Lig ekibi Sivasspor ile 3. Lig takımı Kızılcabölükspor Yeni 4 Eylül Stadı'nda kozlarını paylaştı.
MUHAMMET DEMİR YILDIZLAŞTI
Rotasyon ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Sivasspor'da günün yıldızlaşan ismi Muhammet Demir oldu. Karşılaşmada gol perdesi 30. dakikada açıldı. Penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Muhammet Demir, ikinci yarının hemen başında bir kez daha sahne aldı ve 47. dakikada hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü atarak skoru 2-0'a taşıdı.
1 GOL KIZILCABÖLÜKSPOR'A YETMEDİ
Konuk ekip Kızılcabölükspor, 60. dakikada Gökhan Özer'in golüyle 2-1'i bulup umutlansa da maçta son sözü Mert Hakan Yandaş söyledi ve Sivasspor, onun golüyle 73. dakikada 3-1'i buldu.
Mücadelenin geri kalan süresinde başka gol sesi çıkmayınca Sivasspor, evinde rakibini 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Kaynak: haberinburada
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