Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor, Kızılcabölükspor'u 3-1 Mağlup Etti

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA SİVASSPOR, KIZILCABÖLÜKSPOR'U 3-1 MAĞLUP ETTİ

Türkiye Kupası 4. Tur maçında Sivasspor, 3. Lig ekibi Kızılcabölükspor'u 3-1 mağlup ederek tur atladı. Maçta 2 gol atan Muhammet Demir takımını sırtladı.

Tarih : 25 Ekim 2017, 21:50
Puan Ver : Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor, Kızılcabölükspor'u 3-1 Mağlup Etti(5/10)1

Türkiye Kupası 4. Tur maçında Süper Lig ekibi Sivasspor ile 3. Lig takımı Kızılcabölükspor Yeni 4 Eylül Stadı'nda kozlarını paylaştı.

MUHAMMET DEMİR YILDIZLAŞTI

Rotasyon ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Sivasspor'da günün yıldızlaşan ismi Muhammet Demir oldu. Karşılaşmada gol perdesi 30. dakikada açıldı. Penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Muhammet Demir, ikinci yarının hemen başında bir kez daha sahne aldı ve 47. dakikada hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü atarak skoru 2-0'a taşıdı.

1 GOL KIZILCABÖLÜKSPOR'A YETMEDİ

Konuk ekip Kızılcabölükspor, 60. dakikada Gökhan Özer'in golüyle 2-1'i bulup umutlansa da maçta son sözü Mert Hakan Yandaş söyledi ve Sivasspor, onun golüyle 73. dakikada 3-1'i buldu.

Mücadelenin geri kalan süresinde başka gol sesi çıkmayınca Sivasspor, evinde rakibini 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ziraat  Türkiye  Kupası  Nda  Sivasspor  Kızılcabölükspor  U  3-1  Mağlup  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER