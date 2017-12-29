ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINDA BOLUSPOR SÜRPRİZİ!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor, son 7 dakikasına mağlup girdiği karşılaşmada Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 yendi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında TFF 1. Lig ekibi Boluspor, Süper Lig takımı Teleset Mobilya Akhisarspor'u Bolu Atatürk Stadyumu'nda konuk etti.
Boluspor, son bölümüne mağlup girdiği karşılaşmada müthiş bir geri dönüşe imza attı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.
4 DAKİKADA 2 GOL BULDULAR
Boluspor'a galibiyeti getiren goller, 84. dakikada kendi kalesine Kadir Keleş, 88. dakikada Melih Okutan kaydetti.
Maça as kadrosuna yakın bir kadroyla çıkan Akhisarspor'da Muğdat Çelik'in 63. dakikada attığı gol, galibiyet için yeterli olmadı.
Akhisarspor, 16 Ocak tarihinde Boluspor'u rövanş maçında konuk edecek.
Kaynak: haberinburada
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