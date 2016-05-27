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ziraat türkiye kupası galatasaray'ın

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GALATASARAY'IN

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray mutlu sona ulaştı..

Tarih : 27 Mayıs 2016, 09:09
Puan Ver : Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın(8/10)8


GOL:

Galatasaray: 1- Fenerbahçe: 0 Lukas Podolski (Dk.30)

ÖZET

Galatasaray: 1- Fenerbahçe: 0 (Özet)



Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray mutlu sona ulaştı.. Ezeli rakibini Podolski'nin golüyle deviren Aslan, üst üste 3., toplamda 17. kupasını kazandı ve Avrupa cezasını gelecek sezon için tamamladı...



ERMAN TOROĞLU BÖYLE YORUMLADI: "BECERİKSİZLİK..."



GALATASARAY KUPAYI BÖYLE KALDIRDI



Ziraat Türkiye Kupası finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, 1-0 galip geldi ve 50 yıl sonra ilk kez üst üste 3. kez bu zaferi yaşamayı başardı.








Etiketler: Ziraat  Türkiye  Kupası  Galatasaray  In    haber

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