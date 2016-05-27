ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GALATASARAY'IN
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray mutlu sona ulaştı..
GOL:
Galatasaray: 1- Fenerbahçe: 0 Lukas Podolski (Dk.30)
ÖZET
Galatasaray: 1- Fenerbahçe: 0 (Özet)
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray mutlu sona ulaştı.. Ezeli rakibini Podolski'nin golüyle deviren Aslan, üst üste 3., toplamda 17. kupasını kazandı ve Avrupa cezasını gelecek sezon için tamamladı...
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, 1-0 galip geldi ve 50 yıl sonra ilk kez üst üste 3. kez bu zaferi yaşamayı başardı.
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