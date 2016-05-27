

GOL:



Galatasaray: 1- Fenerbahçe: 0 Lukas Podolski (Dk.30)



ÖZET



Galatasaray: 1- Fenerbahçe: 0 (Özet)







Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray mutlu sona ulaştı.. Ezeli rakibini Podolski'nin golüyle deviren Aslan, üst üste 3., toplamda 17. kupasını kazandı ve Avrupa cezasını gelecek sezon için tamamladı...







ERMAN TOROĞLU BÖYLE YORUMLADI: "BECERİKSİZLİK..."







GALATASARAY KUPAYI BÖYLE KALDIRDI







Ziraat Türkiye Kupası finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, 1-0 galip geldi ve 50 yıl sonra ilk kez üst üste 3. kez bu zaferi yaşamayı başardı.