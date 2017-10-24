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Ziraat Bankası, UTBANK'ın Tamamını Alıyor

ZİRAAT BANKASI, UTBANK'IN TAMAMINI ALIYOR

Ziraat Bankası, ortağı olduğu, Özbekistan'ın ilk yabancı sermayeli bankası UTBANK'ın hisselerinin tamamını alarak ülkedeki yatırımlarını büyütmeyi hedefliyor.

Tarih : 24 Ekim 2017, 14:50
Puan Ver : Ziraat Bankası, Utbank'ın Tamamını Alıyor(10/10)6

Ziraat Bankası, ortağı olduğu, Özbekistan'ın ilk yabancı sermayeli bankası UTBANK'ın hisselerinin tamamını alarak ülkedeki yatırımlarını büyütmeyi hedefliyor. Ziraat Bankası Kurumsal Mimari Grup Başkanı İlker Met, UTBANK'ın Özbekistan'ın ilk yabancı sermayeli bankası olduğunu belirterek, UTBANK hisselerinin yüzde 50'sinin Ziraat Finans Grubuna, yüzde 50'sinin de Özbekistan'da tarım sektörüne hizmet veren Agrobank'a ait olduğu söyledi.

"ZİRAAT BANK-ÖZBEKİSTAN MARKASIYLA HİZMET VERECEĞİZ"

"UTBANK'ın Agrobank'a ait yüzde 50 hissenin de Ziraat Bankası tarafından satın alınması ve böylece Özbekistan'da yüzde 100 Ziraat Bankası sermayesiyle hizmet vermesine yönelik bir süredir yürütülen detaylı görüşmelerde ön mutabakat sağlandı" diyerek bilgi veren Met, "Söz konusu mutabakat sonrası hisse devirlerinin kısa sürede tamamlanması için süratli bir şekilde çalışıyor ve 2018 yılına Özbekistan'a, 'Ziraat Bank-Özbekistan' markasıyla girmeyi planlıyoruz" dedi.

"ÖZBEKİSTAN'A YATIRIMLAR ARTACAK"

Özbekistan'da yaklaşık 1 milyar dolarlık doğrudan Türk yatırımının bulunduğunu belirterek bu yatırımların gelecekte daha da yükselmesini beklediklerini bildiren Met, bankanın Özbekistan'daki varlığıyla Orta Asya'da faaliyet gösteren bankalarıyla arasındaki sinerjiyi de kuvvetlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

"ÜMİT VERİCİ ADIMLAR ATILIYOR"

Özbekistan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin, her iki ülkenin gayretleriyle, beklentileri karşılayacak düzeye geleceğini öngördüklerini söyleyen, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Hayri Kartopu da şu ifadeleri kullandı:

"İkili ticaret hacminin iki ülke arasındaki potansiyeli yansıttığını söyleyemeyiz. Karşılıklı çıkarlar gözetilerek iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım rakamlarının artması için öncelikli olarak vize ve çalışma izinlerinin alımının kolaylaştırılması, uçuş sayısının artırılmasının yanı sıra karayolu taşımacılığıyla ilgili yaşanan sorunların kaldırılması, bankacılık mevzuatının geliştirilmesi, Serbest Ticaret Anlaşması ve Tercihli Ticaret Anlaşması çalışmalarının yapılması önemlidir."

"BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAK"

Kartopu, Ziraat Bankasının Özbekistan'daki UTBANK'ın tamamına sahip olmasının Özbekistan'da iş yapan ve yapacak firmalara bankacılık işlemlerinde büyük kolaylık sağlayacağını dile getirerek şunları kaydetti:

"İkili görüşmelerimizde banka yetkilileri, firmalarımızın Türkiye'deki kredi limitlerini Özbekistan'da kullandıracaklarını belirtti. Bu durum firmalarımızın ve özellikle müteahhitlerimizin teminat mektubu konusundaki ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde çözme avantajı sağlayacaktır. Yakın zamanda Özbekistan hükümeti tarafından ekonomik alanda yapılan icraatlar arasında döviz piyasasının serbest bırakılması, tarım, hayvancılık ve gıda üretimi alanında vergi indirimleri, ihracat ve ithalat sisteminde sadeleştirmelere gidilmesi gibi atılmış önemli adımlar gelecek açısından ümit vericidir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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