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ziraat bankası karının 3'te 1'ini emeklilere ayırdı!

ZİRAAT BANKASI KARININ 3'TE 1'İNİ EMEKLİLERE AYIRDI!

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, bankanın 2016'daki karının üçte birinin emekli promosyonu ödemelerine ayrıldığını belirterek, "Mart ayından itibaren emeklilere 2 milyar lira promosyon ödemesine başlıyoruz." ifadesini kullandı.

Tarih : 17 Şubat 2017, 17:08
Puan Ver : Ziraat Bankası Karının 3'te 1'ini Emeklilere Ayırdı!(9/10)9


Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, bankanın 2016'daki karının üçte birinin emekli promosyonu ödemelerine ayrıldığını belirterek, "Mart ayından itibaren emeklilere 2 milyar lira promosyon ödemesine başlıyoruz." ifadesini kullandı.



Aydın yaptığı yazılı açıklamada, bankanın 2016 yılına ilişkin finansal verilerini değerlendirdi.



Yürütülmekte olan değişim projesinin de katkısıyla son 5 yılda aktif toplamlarını iki katına çıkardıklarını bildiren Aydın, söz konusu büyümeyi, kredilerini sektörden daha hızlı artırarak gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Bankanın, tüketici ve girişimci KOBİ kredilerindeki pazar payının sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 15 olduğuna işaret eden Aydın, "Toplam kredi pazar payımız yüzde 13,5 seviyesine ulaşmış durumda. Kredilerimiz son 5 yılda 2 kattan fazla arttı ve bilanço içindeki payı yüzde 44'ten yüzde 65 seviyesine ulaştı." bilgisini verdi.



Aydın, promosyon ödemelerine değinirken de "Yıllık karın üçte biri emekli promosyonuna ayrıldı. Yaklaşık 2 milyar lira seviyesinde olmasını hesapladığımız emeklilerimize promosyon ödemelerine Mart ayı itibariyle başlamış olacağız." ifadesini kullandı.



 



kaynak:sabah








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