O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ziraat bankası genel müdürünün kardeşi öldürüldü

ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRÜNÜN KARDEŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın kardeşi 55 yaşındaki Hasan Aydın, Artvin'in Borçka ilçesindeki marangoz atölyesinde, tartıştığı İ.A.'nın tabancalı saldırısında hayatını kaybetti.

Tarih : 27 Ocak 2016, 17:46
Puan Ver : Ziraat Bankası Genel Müdürünün Kardeşi Öldürüldü(8/10)6


Olay Küçükköy Mahallesi'nde, Hasan Aydın'ın marangoz atölyesinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Hasan Aydın ile İ.A. arasında başlayan tartışma giderek büyüdü. Belinden tabancasını çıkartan İ.A., ateş ederek Hasan Aydın'a kurşun yağdırdı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden 3 çocuk babası Hasan Aydın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Borçka Devlet Hastanesi'deki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Artvin Devlet Hastanesi'de hayatını kaybetti. Olaydan sonra yakalanan İ. A. gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.








Etiketler: Ziraat  Bankası  Genel  Müdürünün  Kardeşi  Öldürüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER