

Olay Küçükköy Mahallesi'nde, Hasan Aydın'ın marangoz atölyesinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Hasan Aydın ile İ.A. arasında başlayan tartışma giderek büyüdü. Belinden tabancasını çıkartan İ.A., ateş ederek Hasan Aydın'a kurşun yağdırdı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden 3 çocuk babası Hasan Aydın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Borçka Devlet Hastanesi'deki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Artvin Devlet Hastanesi'de hayatını kaybetti. Olaydan sonra yakalanan İ. A. gözaltına alındı.







Olayla ilgili soruşturma sürüyor.