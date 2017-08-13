ZIPKINLA AVLANMAYA ÇIKTI, 22 METRE DERİNDE CESEDİ BULUNDU
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize açılan 22 yaşındaki Yusuf Uysal'ın cansız bedeni kıyıdan 1 kilometre açıkta bulundu.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize açılan 22 yaşındaki Yusuf Uysal'ın cansız bedeni kıyıdan 1 kilometre açıkta, yaklaşık 22 metre derinlikte kayalıkların arasında bulundu.
ZIPKINLA AVLANMAK İÇİN DENİZE GİRMİŞTİ
Alanya'da oturan Yusuf Uysal, dün öğle saatlerinde Gazipaşa'nın Güneyköy Mahallesi Uzunkum mevkiindeki kumsaldan zıpkınla balık avlamak için yüzerek denize açıldı. Yusuf Uysal'ın uzun süre sudan çıkmadığını gören çevredekiler polise haber verdi. İhbar üzerine bölgede arama çalışmaları yapıldı ancak gece geç saate kadar süren çalışmalardan bir sonuç elde edilemedi.
22 METRE DERİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Yusuf Uysal'ın bulunması için bu sabah da aramalar devam etti. Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler yaptıkları aramada Yusuf Uysal'ın cenazesini sahile 1 kilometre açıkta yaklaşık 22 metre derinlikte kayalıkların arasında bulundu. Uysal'ın cenazesi bota alınarak Gazipaşa Limanı'na getirildi. Sığ su bayılması sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilen Uysal'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: haberinburada
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