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Zıpkınla avlanmaya çıktı, 22 metre derinde cesedi bulundu

ZIPKINLA AVLANMAYA ÇIKTI, 22 METRE DERİNDE CESEDİ BULUNDU

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize açılan 22 yaşındaki Yusuf Uysal'ın cansız bedeni kıyıdan 1 kilometre açıkta bulundu.

Tarih : 13 Ağustos 2017, 18:20
Puan Ver : Zıpkınla Avlanmaya Çıktı, 22 Metre Derinde Cesedi Bulundu(9/10)5

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize açılan 22 yaşındaki Yusuf Uysal'ın cansız bedeni kıyıdan 1 kilometre açıkta, yaklaşık 22 metre derinlikte kayalıkların arasında bulundu.

ZIPKINLA AVLANMAK İÇİN DENİZE GİRMİŞTİ

Alanya'da oturan Yusuf Uysal, dün öğle saatlerinde Gazipaşa'nın Güneyköy Mahallesi Uzunkum mevkiindeki kumsaldan zıpkınla balık avlamak için yüzerek denize açıldı. Yusuf Uysal'ın uzun süre sudan çıkmadığını gören çevredekiler polise haber verdi. İhbar üzerine bölgede arama çalışmaları yapıldı ancak gece geç saate kadar süren çalışmalardan bir sonuç elde edilemedi.

22 METRE DERİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yusuf Uysal'ın bulunması için bu sabah da aramalar devam etti. Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler yaptıkları aramada Yusuf Uysal'ın cenazesini sahile 1 kilometre açıkta yaklaşık 22 metre derinlikte kayalıkların arasında bulundu. Uysal'ın cenazesi bota alınarak Gazipaşa Limanı'na getirildi. Sığ su bayılması sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilen Uysal'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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