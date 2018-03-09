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Zinedine Zidane, vatandaşı Benzema'ya siper oldu

ZİNEDİNE ZİDANE, VATANDAŞI BENZEMA'YA SİPER OLDU

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, vatandaşı olan Karim Benzema'ya gelen eleştirilere siper oldu, oyuncusunu yine savundu.

Tarih : 09 Mart 2018, 20:40
Puan Ver : Zinedine Zidane, Vatandaşı Benzema'ya Siper Oldu(5/10)1

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Karim Benzema'ya yapılan eleştirilere yanıt verdi ve oyuncusuna sahip çıktı.

"İNSANLARI İKNA ETMEK ZORUNDA DEĞİLİM"

Benzema'nın oyun içindeki katkısına değinen Zidane, "İnsanları ikna etmek zorunda değilim. Benzema 9 yıldız burada kendini kanıtladı, onu çok beğeniyorum. Gol atmadığı için eleştiriyorlar ama başka şeyler yapıyor." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine bir gazeteci ile Zidane arasında ilginç bir diyalog yaşandı:

Muhabir: "Futbolu seven, Benzema'yı da sevmek zorunda mı diyorsunuz?"

Zidane: "Evet. Sen sevmiyor musun?

Muhabir: "Bir oyuncu, bir forvet olarak ben geçen seneki Morata'yı tercih ederim."

Ziadne: "Olabilir, bu senin fikrin. Karim burada olmayı hak ediyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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