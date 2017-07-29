ZİNCİRLİKUYU'DA FECİ KAZA! KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN CAN VERDİ
D-100 Zincirlikuyu mevkii Edirne istikametinde bir otomobil karşıdan karışıya geçmeye çalışan vatandaşa çarptı.
D-100 Zincirlikuyu mevkii Edirne istikametinde bir otomobil karşıdan karışıya geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yolda 2 şerit trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştu.
CESET KALDIRILDI
Hayatını kaybeden kişinin cesedinin ve çarpan aracın kaldırılmasının ardından 2 şerit trafiğe açıldı.
Kaynak: haberinburada
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