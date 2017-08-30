İstanbul'da, Hollandalı üniversite öğrencisi G.H., Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cinsel saldırıya uğradı. Yakalanan Ercan G. suçlamayı reddetti ancak genç kadın "Kurtulmak için bileğini ısırdım" dedi. Bu ısırık Ercan G'nin tutuklanmasını sağladı.

Yolunu kaybederek Zincirlikuyu Mezarlığı'na giren üniversite öğrencisi tacize uğradı. Sapığı genç kızın ısırık izi ele verdi.

YANLIŞLIKLA GİRDİĞİ MEZARLIKTA TACİZE UĞRADI

Hollandalı G.H., Türkiye'de tıp okuyan arkadaşını ziyaret etmek için 15 Ağustos 2017 günü İstanbul'a geldi. Arkadaşının evini bulmaya çalışan genç kadın, telefonunun navigasyon özelliğinden kaynaklı yanlışlıkla Zincirlikuyu Mezarlığı'na girdi. Burada bir kişi, üniversite öğrencisi genç kadının yanına yaklaştı ve cinsel saldırıda bulundu.

BAHÇIVANLAR YARDIM ETTİ

Genç kadını cinsel saldırıdan kurtaran 2 bahçıvan olayı polise haber verdi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatarak Ercan G.'yi yakaladı.

KADIN TEŞHİS ETTİ, ŞÜPHELİ REDDETTİ

Ercan G., polis karakoluna götürüldü. Bu sırada genç kız olay yerine giden Turizm Polisi'ne teslim edildi. Genç kadının ifadesi alındı. G.H., kendisine saldırdığını öne sürdüğü Ercan G.'yi teşhis etti. Ancak şüpheli Ercan G., tüm suçlamaları reddetti.

"BİLEĞİNİ ISIRDIM" İFADESİ POLİSİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRDI

Turizm Şube ekipleri G.H.'yi evine götürürken sohbet etmeye başladı. G.H., saldırgana karşı nasıl mücadele ettiğini anlatırken, "Mezarlıkta olduğumuz için yakınını kaybetmiş birisi zannettim. Yardım etmek istedim. Yaklaşınca kolumdan tuttu. Elinden kurtulmak için bileğini ısırdım" dedi. Bu sırada G.H'nin yaşadığı olay nedeniyle polis ifadesi sırasında, zanlının bileğini ısırdığını söylemeyi unuttuğu fark edildi.

ISIRIK İZLERİ SAPIĞI TUTUKLATTI

Genç kadının "Bileğini ısırdım" sözü, polis ekiplerine bildirildi. Ellerinde genç kızın verdiği eşkal bilgisi ve teşhis dışında delil olmayan polis, şüphelinin bileğine baktı. Genç kızın diş izleri tespit edilerek fotoğraflandı ve delil dosyasına konuldu. Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ercan G., toplanan deliller ışığında tutuklandı.

Kaynak: haberinburada