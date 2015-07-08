

Kaza, akşam saatlerinde Ulukışla İlçesi Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişeleri yakınında meydana geldi. 29 yaşındaki Necati Köse yönetimindeki 01 Z 0327 plakalı otomobil, iddiaya göre yolun sağında park halinde bulunan 25 yaşındaki Günay Karanfil'a ait 01 FE 056 otomobile, ardından sürücüsü henüz belirlenemeyen 63 TE 192 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerinin ihbarı üzerine, kaza yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan Nurettin Oktar (52), Günay Karanfildağı (25), İsmail Demir (24), Necati Köse (29) ve Mustafa Oktar (19) ambulanslar ile Niğde Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Mehmet Altın (55) ise aynı hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.