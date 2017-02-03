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zincirleme kazada 2 si ağır 10 kişi yaralandı

ZİNCİRLEME KAZADA 2 Sİ AĞIR 10 KİŞİ YARALANDI

Manisa'da bir TIR'ın, iki otomobil ve bir elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Tarih : 03 Şubat 2017, 09:22
Puan Ver : Zincirleme Kazada 2 Si Ağır 10 Kişi Yaralandı(10/10)8


 Manisa'nın Salihli İlçesi'nde, iki otomobil, bir TIR ve elektrikli bisikletin karıştığı zincirleme kazada, 2'si ağır, 10 kişi yaralandı.



Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir-Ankara karayolu Salihli Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden Fatih Uysal yönetimindeki 03 UF 885 plakalı kömür yüklü TIR, Salih Şanlı yönetimindeki 06 HA 318 plakalı otomobil, Adnan Erdoğan (40) yönetimindeki 35 AY 0451 plakalı otomobil ve İbrahim Özdemir (50) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı.



2'Sİ AĞIR 10 KİŞİ YARALANDI



Kazada, sürücüler Salih Şanlı, Adnan Erdoğan ve İbrahim Özdemir ile otomobillerde bulunan Hakkı Akalın (44), Poyraz Şanlı (8), Bedriye Şanlı (33), Nazmiye Erdoğan (38), İbrahim Akalın (68), Neclanaz Şanlı (10) ve Hatice Öngen yaralandı.



 



kaynak:haberler








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