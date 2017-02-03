

Sosyal medyada başlatılan evet-hayır kampanyasına sanatçılar da katılırken, camia “evet” ve “hayır” olarak ikiye ayrıldı. Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği komedi filmi “Vezir Parmağı” sinemaseverlerle buluştu. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın “Recep İvedik 5” filmi ise daha vizyona girmeden sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Rapora göre, Acun Ilıcalı, Murat Boz ve Şahan Gökbakar listenin ilk üç sırasını belirledi. Genç şarkıcı Aleyna Tilki, ayın ünlüler listesine giren isimler arasındaydı.







İşte MTM'nin yaptığı araştırmanın detayları…







Medya Takip Merkezi'nin (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı magazin dünyasının Ocak ayı raporu açıklandı. Rapora göre, ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, 2 bin 713 haberle listenin zirve ismi oldu. Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor yarışmasında ünlüler ve gönüllülerin yaşam mücadelesi izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Referandum, çeşitli video kampanyaları ile gündemi meşgul etmeyi sürdürdü. Bunlardan en dikkat çekeni Rıdvan Dilmen'le başlayan, Arda Turan, Burak Yılmaz ve Murat Boz'la devam eden çağrı videosu oldu.







En çok konuşulan ünlüler listesinin ikinci sırasına ünlü popçu Murat Boz, 2 bin 174 haberle yerleşti. Murat Boz, sosyal medyada referandum kampanyasına katılan ve “evet” diye sanatçılar arasında yer aldı.







kaynak:sözcü