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Zincir Üreticisi Türk Şirketi, Avrupa Pazarında Zirveye Oturdu

ZİNCİR ÜRETİCİSİ TÜRK ŞİRKETİ, AVRUPA PAZARINDA ZİRVEYE OTURDU

Balıkesir'de faaliyet gösteren; zincir üreticisi Eğinlioğlu firması, kendi ürettiği ürünle bu alanda Avrupa pazarında birinciliği elinde bulunduran Çin'i geride bırakarak zirveye oturdu.

Tarih : 27 Ekim 2017, 13:50
Puan Ver : Zincir Üreticisi Türk Şirketi, Avrupa Pazarında Zirveye Oturdu(5/10)1

Katma değerli üretimle sanayi sektörünün gelişmesi ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyor. Bu alanda verilen devlet destekleri ve teşvikler de her geçen artıyor. Balıkesir'de faaliyet göstererek zincir üreten Eğinoğlu firması, Avrupa pazarında etkili olan Çin'i geride bıraktıktan sonra bu ülkeye de ihracat yapmaya başladı. Eğinlioğlu Zincir'in Genel Koordinatörü Orçun Eğinlioğlu, yaptığı açıklamada, Balıkesir'in en eski sanayi kuruluşlarından olduklarını ifade ederek, firmayı dedesi Mithat Eğinlioğlu'nun 1942'de kurduğunu anlattı.

45 ÜLKEYE İHRACAT

İkinci kuşak olan babası Hasan Ali Eğinlioğlu ile firmayı daha da büyütmeyi hedeflediklerini vurgulayan Eğinlioğlu, "Biz 2005'e kadar sadece 2 ülkeye ihracat yapıyorduk. Şu anda 45 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bizim aktif pazarına ihracat yaptığımız ülke sayısı 45" dedi. Eğinlioğlu, şu anda yurt dışı yatırımlarıyla beraber 960 müşteriyle çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Türkiye zincir ihracatının yüzde 90'ını biz yapıyoruz. Bizim ana pazarımız Orta Avrupa. Orta Avrupa'da gerçekten iddialıyız. Özelikle Alman ve Avusturyalı rakiplerimiz var. Biz 75 bunlar ise 400-450 yıllık firmalar."

YERLİ TEKNOLOJİ İLE GELEN REKABET

İlk başlarda bu firmalarla rekabet etmekte zorlandıklarını aktaran Eğinlioğlu, "Kendi ürünlerimizi yaptığımız ve teknolojimizi kullandığımız için onlarla rekabet edebiliyoruz. Gelişmiş ülkelere ürün satıyoruz. İhracatımızın yüzde 75'i gelişmiş ülkelere yapılıyor. Almanya, İskandinav ülkeleri, Fransa, Polonya, Avusturya önemli pazarlarımız. Ürünlerimiz patentli" ifadelerini kullandı.

"İHTİYACI KARŞILAYACAK KAPASİTEDEYİZ"

Şu an bir başarı hikayeleri olduğunu belirten Eğinlioğlu,"Balıkesir'den Çin'e zincir ihracatı yaptık. Büyük bir anlaşmamız var patentli ürünümüz kopyalanamıyor" ifadelerini kullandı. Avrupa'da zincir denildiğinde Force Chain markasıyla Türkiye'nin akla geldiğini, yurt içinde ise Eğinlioğlu'nun bilindiğini vurgulayan Eğinlioğlu, 3 aylık üretimle Türkiye'nin ihtiyacı olan zinciri tedarik edebilecek kapasitede olduklarını anlattı. Kaynak: Yeni Şafak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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