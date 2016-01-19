Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşında ki Halil Karaoğlu, "hep evimin ziline basıp beni rahatsız ediyorlardı, onlardan biri zannettim" diyerek kendisine yemek getiren torununun kocası 29 yaşındaki Mustafa Bahçıvan'ı başından tüfekle vurarak ağır yaraladı.