ZİLE BASTI DİYE TORUNUNUN KOCASINI VURDU
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşında ki Halil Karaoğlu, "hep evimin ziline basıp beni rahatsız ediyorlardı, onlardan biri zannettim" diyerek kendisine yemek getiren torununun kocası 29 yaşındaki Mustafa Bahçıvan'ı başından tüfekle vurarak ağır yaraladı.
Osmaniye Kadirli'de, Şehit Vedat Kocadallı mahallesi 1327 sokakta oturan 80 yaşındaki adam, torununun kocasını tüfekle ağır yaraladı.
Kendisine ait evde yalnız yaşayan işçi emeklisi 80 yaşındaki Halil Karaoğlu'na, torunu Hatice Bahçıvan ve eşi Mustafa Bahçıvan ara ara yemek götürüyorlardı.
Olay günü Mustafa Bahçıvan yaşlı adama yemek vermek için kapının zilini çaldı. Tüfekle kapıya çıkan Halil Karaoğlu elindeki tüfeği ateşledi.
Kapıda elinde yemekle Halil Karaoğlu'nun tüfeğinden çıkan saçmaların başına isabet etmesiyle Mustafa Bahçıvan kanlar içinde yerde kaldı.
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