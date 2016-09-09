Uzmanlar konjonktüvit ve üveit gibi göz enfeksiyonu geçiren yetişkinleri de inceledi ve bu vakaların yüzde 15'inin Zika'dan kaynaklandığını buldu



Zika virüsüyle doğan bebeklerin üçte birinin gözlerinde iltihaba rastlanıyor. Virüs, körlüğe neden olabiliyor.



Amerika'nın Sesi'nin haberine göre; Uzmanlar konjonktüvit ve üveit gibi göz enfeksiyonu geçiren yetişkinleri de inceledi ve bu vakaların yüzde 15'inin Zika'dan kaynaklandığını buldu.