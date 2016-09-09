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zika virüsü gözyaşında bile yaşayabiliyor!

ZİKA VİRÜSÜ GÖZYAŞINDA BİLE YAŞAYABİLİYOR!

Uzmanlar konjonktüvit ve üveit gibi göz enfeksiyonu geçiren yetişkinleri de inceledi ve bu vakaların yüzde 15'inin Zika'dan kaynaklandığını buldu

Tarih : 09 Eylül 2016, 17:16
Puan Ver : Zika Virüsü Gözyaşında Bile Yaşayabiliyor!(6/10)8


Zika virüsüyle doğan bebeklerin üçte birinin gözlerinde iltihaba rastlanıyor. Virüs, körlüğe neden olabiliyor.



Amerika'nın Sesi'nin haberine göre; Uzmanlar konjonktüvit ve üveit gibi göz enfeksiyonu geçiren yetişkinleri de inceledi ve bu vakaların yüzde 15'inin Zika'dan kaynaklandığını buldu.








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