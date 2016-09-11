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zika kör edebiliyor

ZİKA KÖR EDEBİLİYOR

Yapılan incelemeler, zika virüsünün körlüğe neden olabileceğini gösterdi.

Tarih : 11 Eylül 2016, 17:21
Puan Ver : Zika Kör Edebiliyor(10/10)7


Zika virüsü ile doğan bebeklerde göz iltihabına rastlandığını ve virüsün körlüğe neden olabildiğini belirten uzmanlar, göz enfeksiyonu geçiren yetişkinleri inceledi. Bu vakaların yüzde 15'inde, enfeksiyonun zika virüsünden kaynaklandığı saptandı.



ZİKA VİRÜSÜ BİR FARENİN GÖZYAŞINDA 28 GÜN YAŞADI



Moleküler biyoloji profesörü Michael Diamond, fareler üzerinde yaptıkları çalışmalarda göz enfeksiyonlarının hızlı yayıldığına ulaştıklarını belirtti.



Ayrıca gözün kornea, göz bebeği, retina gibi farklı tabakaları olduğunu ve virüsün tüm bu bölgelerdeki hücrelere yerleşebildiğini belirten Diamond, bu nedenle gözyaşını incelemeye aldıklarını ve bazı genetik maddelere rastladıklarını açıkladı. Yapılan araştırmada zika bulaştırılan bir farenin gözyaşında 28 gün sonra bile virüsün yaşadığı ortaya çıktı. Araştırmacılar, başka kemirgenlere, farelerin gözyaşından virüs bulaştırmaya çalıştıklarında ise başarılı olmadı.








Etiketler: Zika  Kör  Edebiliyor    haber

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