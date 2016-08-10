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zika bebeklerde eklem rahatsızlıklarına neden

ZİKA BEBEKLERDE EKLEM RAHATSIZLIKLARINA NEDEN

Brezilyalı bilim adamlarının yürüttüğü bir çalışmada, Zika virüsünden etkilenen bebeklerde sanıldığından daha fazla sorunun olabileceği belirtildi.

Tarih : 10 Ağustos 2016, 16:24
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Brezilya'da yürütülen bir araştırma, Zika virüsünün bebeklerde mikrosefalinin (bebeğin başının küçük olması) yanında ciddi eklem rahatsızlıkları gibi diğer sorunlara neden olabileceğini ortaya koydu.



Brezilyalı bilim adamlarının yürüttüğü bir çalışmada, Zika virüsünden etkilenen bebeklerde sanıldığından daha fazla sorunun olabileceğini belirtildi. Uzmanlar, virüsten etkilenen bebeklerde bazı hastalıkların bebek büyüdükçe ortaya çıkabileceğini ifade etti. Zika virüsünün bebeklerde ciddi eklem rahatsızlıkları ve kas zayıflıklarına da yol açabileceğini ortaya koyan araştırmada, 2015 yılında Brezilya'da Zika virüsüyle doğan bebeklerin bazılarında kol ve bacak anomalileri görüldüğü belirtildi.Araştırmanın sonuçları BMJ dergisinde yayımlandı.








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