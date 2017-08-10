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Zihinsel Engelliyi Döven Genci Linç Etmeye Kalktılar, Polis Ellerinden Zor Aldı

ZİHİNSEL ENGELLİYİ DÖVEN GENCİ LİNÇ ETMEYE KALKTILAR, POLİS ELLERİNDEN ZOR ALDI

Şanlıurfa'da, zihinsel engelli vatandaşa şiddet uygulayan Mehmet K., çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü.

Tarih : 10 Ağustos 2017, 11:00
Puan Ver : Zihinsel Engelliyi Döven Genci Linç Etmeye Kalktılar, Polis Ellerinden Zor Aldı(9/10)5

Şanlıurfa'da, zihinsel engelli bir kişiye şiddet uygulayan Mehmet K., çevredekiler tarafından linç edilmek istendi.

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Olay, öğleden sonra Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet K., Rabia Meydanı yakınlarında ismi öğrenilemeyen zihinsel engelli bir kişiye vurmaya başladı. Olayı gören çevredekiler engeli vatandaşa neden şiddet uyguladığı bilinmeyen Mehmet K.'yı uyardı. Uyarı üzerine çıkan tartışmada vatandaşlar Mehmet K.'yı tekme tokat dövmeye başladı.

POLİS ELLERİNDEN ZOR ALDI

İhbar üzerine gelen güvenlik güçleri, öfkeli kalabalığın elinden aldıkları yüzü kanlar içerisinde kalan Mehmet K.'yı tedavi için ambulansla hastaneye gönderdi.

Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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