ZİHİNSEL ENGELLİYİ DÖVEN GENCİ LİNÇ ETMEYE KALKTILAR, POLİS ELLERİNDEN ZOR ALDI
Şanlıurfa'da, zihinsel engelli vatandaşa şiddet uygulayan Mehmet K., çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü.
Şanlıurfa'da, zihinsel engelli bir kişiye şiddet uygulayan Mehmet K., çevredekiler tarafından linç edilmek istendi.
TEKME TOKAT DÖVDÜLER
Olay, öğleden sonra Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet K., Rabia Meydanı yakınlarında ismi öğrenilemeyen zihinsel engelli bir kişiye vurmaya başladı. Olayı gören çevredekiler engeli vatandaşa neden şiddet uyguladığı bilinmeyen Mehmet K.'yı uyardı. Uyarı üzerine çıkan tartışmada vatandaşlar Mehmet K.'yı tekme tokat dövmeye başladı.
POLİS ELLERİNDEN ZOR ALDI
İhbar üzerine gelen güvenlik güçleri, öfkeli kalabalığın elinden aldıkları yüzü kanlar içerisinde kalan Mehmet K.'yı tedavi için ambulansla hastaneye gönderdi.
Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ege Sallandı! Bodrum'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem!
- Chp'nin Delege Seçiminde Kavga! Yumruklar Havada Uçuştu
- Trump'tan Tillerson'a Moron Cevabı: Iq Testi Yapalım, Kimin Kazanacağını Görürsünüz
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar