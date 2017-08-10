Şanlıurfa'da, zihinsel engelli vatandaşa şiddet uygulayan Mehmet K., çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü.

Şanlıurfa'da, zihinsel engelli bir kişiye şiddet uygulayan Mehmet K., çevredekiler tarafından linç edilmek istendi.

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Olay, öğleden sonra Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet K., Rabia Meydanı yakınlarında ismi öğrenilemeyen zihinsel engelli bir kişiye vurmaya başladı. Olayı gören çevredekiler engeli vatandaşa neden şiddet uyguladığı bilinmeyen Mehmet K.'yı uyardı. Uyarı üzerine çıkan tartışmada vatandaşlar Mehmet K.'yı tekme tokat dövmeye başladı.

POLİS ELLERİNDEN ZOR ALDI

İhbar üzerine gelen güvenlik güçleri, öfkeli kalabalığın elinden aldıkları yüzü kanlar içerisinde kalan Mehmet K.'yı tedavi için ambulansla hastaneye gönderdi.

Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: haberinburada