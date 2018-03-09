ZİHİNSEL ENGELLİ KIZA BİRÇOK DEFA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNAN TÜPÇÜ'YE CEZA YAĞDI
Manisa'da yüzde 50 zihinsel engelli genç kıza birçok kez cinsel istismarda bulunan 63 yaşındaki sapık tüpçüye 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan yüzde 50 zihinsel engelli B.A. (21) isimli kıza birçok kez cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanıp, hakkında dava açılan tüpçü Hidayet Kaya (63), 11 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.
CİNSEL YÖNDEN SAĞLIKLI BİR İNSAN OLMADIĞINI SÖYLEDİ
Yunusemre ilçesinde yaşayan yüzde 50 zihinsel engelli B.A.'ya birçok kez cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen tüpçü Hidayet Kaya hakkında, Manisa 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 9.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın üçüncü duruşmasında karar verildi. 'Zincirleme olarak basit cinsel saldırı' suçundan yargılanan Kaya, son savunmasında kendisine kumpas kurulduğunu öne sürdü, geçirdiği kalp ameliyatından sonra cinsel yönden sağlıklı bir insan olmadığını iddia etti. Hidayet Kaya, "5 yıl önce kalp ameliyatı oldum. Ondan sonra tansiyon, şeker gibi başka rahatsızlıklar eklendi. Bu nedenlerle zaten ben 5 yıldır cinsel yönden sağlıklı bir insan değilim. Bu tarzda bir hissiyatım artık yok. Bana kumpas kuruldu. Ben kumpasın mağduruyum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.
RAPOR GENÇ KIZI DOĞRULADI
Sanık avukatının talebi üzerine, zihinsel engelli B.A.'nın ifadesinin güvenirliliğinin tespiti için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden istenilen rapor da duruşmada okundu. Hastaneden gönderilen raporda, mağdurun verdiği ifadelere itimat edilebileceği bildirildi.
11 YIL 3 AY CEZA VERİLDİ
Yapılan yargılamanın ardından hakim, Hidayet Kaya'nın 'Zincirleme olarak basit cinsel saldırı' suçunun sabit olduğunu, aynı suçu birden fazla kere aynı mağdura karşı işlediğinin anlaşıldığını belirterek, 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
"CEZAYI AZ BULDUK, İTİRAZ ETTİK"
Kararla ilgili açıklama yapan baba E.A., verilen cezanın az olduğunu, artırılması için itirazda bulunduklarını belirtti. Baba E.A. "Tahliye edilmemesi bizi sevindirirken, 11 yıl 3 ay ceza almasına üzüldük. Biz daha çok ceza almasını bekliyorduk. Cezanın yükseltilmesi için avukatımız aracılığıyla karara itiraz ettik" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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