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ZİHİNSEL ENGELLİ 2 KARDEŞLE ZORLA İLİŞKİ GİREN GENÇ, GÖRÜNTÜLERİ KIZLARIN DAYISINA YOLLADI


Zihinsel Engelli 2 Kardeşle Zorla İlişki Giren Genç, Görüntüleri Kızların Dayısına Yolladı
Tarih : 31 Ağustos 2017, 14:10
Puan Ver : Zihinsel Engelli 2 Kardeşle Zorla İlişki Giren Genç, Görüntüleri Kızların Dayısına Yolladı(10/10)6

Konya'da inşaatlarda demirci ustası olarak çalışan 20 yaşındaki H.D., akrabası yüzde 50 zihinsel engelli 19 ve 18 yaşındaki iki kızkardeşle zorla cinsel ilişkiye girip, ilişki sırasında görüntüleri kaydettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

ENGELLİ İKİ KIZ KARDEŞLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ

Konya'da oturan M.K. dün polis merkezine giderek yüzde 50 zihinsel engelli raporları bulunan kızları 19 yaşındaki N.K. ile 18 yaşındaki M.K.'nın, bir inşaatta çalışan ve akrabaları olan H.D. tarafından cinsel istismara uğradığı ve H.D.'nin kızlarıyla cinsel ilişkilerinin görüntüsünü kaydedip, görüntüleri kendi kardeşi A.A.'ya gönderdiği iddiasıyla şikayette bulundu. Bunun üzerine Asayiş Şubesi'ne bağlı Güven Timleri, H.D.'yi çalıştığı inşaatta gözaltına aldı.

DÜĞÜNDE TANIŞMIŞLAR

H.D., polise verdiği ilk ifadesinde iki kızkardeşle yaklaşık 2 ay önce bir akrabasının düğününde tanıştıklarını ve daha sonra telefonla görüşmeye başladıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜLERİ KENDİ ANNESİNE VE KIZLARIN DAYISINA YOLLADI

Kısa bir süre sonra iki kız kardeşle de sevgili olduklarını ileri süren H.D.'nin ifadesinde şöyle dedi:

"Kız kardeşlerle 2 ay önce bir düğünde tanıştım. İkisiyle de sevgili oldum. İkisiyle de telefonda görüntülü olarak konuşmaya başladım. N.D. ile telefonda çıplak olarak konuşuyorduk. M.K. ile geçen 5 Ağustos günü akşam saatlerinde adresini tam olarak bilmediğim bir evin bodrum katında kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdim. İlişki sırasında video kaydı yaptım. Daha sonra videoları kendi anneme ve kızların dayılarına Whatsapp yoluyla attım."

CEP TELEFONUNDA BAŞKA KIZLARA AİT GÖRÜNTÜLER DE ÇIKTI

H.D.'nin cep telefonunda yapılan incelemede hem iki kız kardeşe hem de başka kızlara ait cinsel içerikli çok sayıda görüntüye rastlandığı belirtildi. H.D.'nin cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

9 AYRI SUÇTAN KAYDI VAR

Kurban Bayramı'ndan sonra vatani görevini yapmak üzere Manisa'ya gitmek için hazırlık yaptığı kaydedilen ve poliste kasten yaralama, tehdit gibi suçlardan 9 kaydı bulunan H.D.'nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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