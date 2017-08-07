Antalya'da üstün zekalı ve yetenekli öğrencileri erken yaşlarda keşfedip, yeteneklerine göre farklılaştırılmış eğitim sağlayan Bilim ve Sanat Merkezi'nin öğrencileri Çin'de düzenlenen robot yarışmasında iki büyük başarı elde etti. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen ve 7 kıta, 50 ülkeden 1976 kişinin katıldığı dünyanın en prestijli uluslararası robotik yarışmalarından biri olan Robot Challange 2017 Pekin'de, Antalya BİLSEM öğrencilerinin ürettiği iki robot dünya birinciliği ve dünya ikinciliği ödüllerini kazandı.

YARIŞMAYA KATILAN TEK TAKIM BİLSEM'DEN ÇIKTI

BİLSEM, yarışmaya Türkiye'den katılan tek Türk takımı oldu. BİLSEM öğrencileri yarışmaya üç projeyle katıldı. İki danışman öğretmen eşliğinde 6'ncı sınıf öğrencisi Efe İnan ile 10'uncu sınıf öğrencileri Eren Ekrem Kalıkçı ve Buket Naz Zeren, yarışmaya engelliler için hazırladıkları 'zihin ile nesnelerin kontrolü', 'zihin ile araç kontrolü' ve 'uzaktaki el' isimli üç projeyle katıldı

ENGELLİLER İÇİN ÖNEMLİ BULUŞ: ZİHİN İLE ARAÇ KONTROLÜ

Yarışmada, 'zihin ile araç kontrolü' isimli robotik proje dünya birincisi seçildi. Bedensel engeli olan insanların ihtiyaçları düşünülerek geliştirilen bu projede birine bağımlı olmadan düşünce gücüyle araçların kontrolü yapılabiliyor. Beynin yaydığı sinyalleri algılayan sensörler sayesinde geliştirilen yazılımla birlikte bu sinyalleri yorumlayıp istenilen şekilde kullanılabiliyor. Bedensel engeli olan insanlar düşünce gücüyle araçların kontrolünü sağlayabiliyor ve rahatça bu araçları da kullanabiliyor.

DÜŞÜNCE GÜCÜYLE NESNELERİN KONTROLÜ İKİNCİ OLDU

Yarışmada, birine bağımlı olmadan düşünce gücüyle bazı basit işlemleri yapabilen 'zihin ile nesnelerin kontrolü' isimli proje dünya ikincisi seçildi. Özellikle omurilik felçli insanların elleri ve kollarını hareket ettiremedikleri düşünüldüğünde mutlaka birine ihtiyaç duyduklarına işaret edilen bu projede, felçli insanların birine bağımlı olmadan düşünce gücüyle bazı basit işlemleri yapabilmeleri hedeflendi. Beynin yaymış olduğu sinyalleri algılayan sensörler sayesinde geliştirilen yazılımla birlikte bu sinyalleri yorumlayıp istenilen şekilde kullanabiliyor. Düşünce gücüyle nesnelerin kontrolünün sağlanabildiği bu robotik projeyle, yatağa bağımlı birey yerinden kalkmadan kapıyı açabilecek, odasındaki lambaları söndürebilecek ve belki geliştirilecek bir robotla da yerinden kalkıp temel ihtiyaçlarını giderebilecek.

UZAKTAKİ EL PROJESİ'NDE TEKNİK HATA

Üç projesinden biri dünya birincisi, biri de ikincisi olan BİLSEM'in üçüncü projesi ise teknik bir hatadan dolayı yarışmada sergilenemedi. 'Uzaktaki El' isimli bu projede ise özellikle okullarda engelli öğrencilerin kimseye bağlı kalmadan sınıfa daha iyi entegre olması hedefleniyordu.

"BÜYÜK GURUR YAŞADIK"

Çin'de düzenlenen dünyanın en prestijli uluslararası boyuttaki robotik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden tek Türk takım olduklarını belirten BİLSEM Müdürü Arif Aydeniz, Türkiye'yi başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Büyük başarı elde eden öğrenciler ve öğretmenlerini kutlayan Aydeniz, yarışma için kendilerine destek veren sponsorlara teşekkür etti.

Kaynak: haberinburada