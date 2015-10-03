

Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Zigana Tüneli Projesi'nde 10 Kasım 2014'te yapılan ihale, mahkeme kararı doğrultusunda iptal edildi.







Zigana Tüneli Projesi için bu ay yeniden ihaleye çıkılacağını ifade eden yetkililer, projenin durması gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.







Tarihi İpek Yolu güzergahında yapılması planlanan 12,9 kilometrelik Zigana Tüneli'nin ihalesi 10 Kasım 2014'te yapılmıştı. 18 firmanın teklif verdiği ihaleyi, Cengiz İnşaat kazanmıştı.