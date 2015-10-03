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zigana tüneli ihalesi iptal, yeniden ihaleye çıkılacak!

ZİGANA TÜNELİ İHALESİ İPTAL, YENİDEN İHALEYE ÇIKILACAK!

Zigana Tüneli Projesi için bu ay içinde yeniden ihaleye çıkılacağı bildirildi.

Tarih : 03 Ekim 2015, 16:12
Puan Ver : Zigana Tüneli İhalesi İptal, Yeniden İhaleye Çıkılacak!(0/10)


Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Zigana Tüneli Projesi'nde 10 Kasım 2014'te yapılan ihale, mahkeme kararı doğrultusunda iptal edildi.



Zigana Tüneli Projesi için bu ay yeniden ihaleye çıkılacağını ifade eden yetkililer, projenin durması gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.



Tarihi İpek Yolu güzergahında yapılması planlanan 12,9 kilometrelik Zigana Tüneli'nin ihalesi 10 Kasım 2014'te yapılmıştı. 18 firmanın teklif verdiği ihaleyi, Cengiz İnşaat kazanmıştı.








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