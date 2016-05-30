

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bağlı Ormanlı Beldesi Kaymaklı Köyü girişinde geçen 6 Nisan'da tankerden dökülen zifte yapışmış bulunan yavru köpek, Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpek, Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde tedaviye alındı. İlk olarak üzerindeki zift temizlenen yavru köpek, 3 veteriner hekim ve yardımcı personel ile 54 gün süren tedavi sürecinin ardından tamamen sağlığına kavuştu.







'ŞU AN GAYET SAĞLIKLI'







Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Atilla Bulak, köpeğin kendilerine geldiğinde kalın bir zift tabakası içinde olduğunu belirterek, şöyle dedi:"Deri oksijensiz kaldığından dolayı vücudunda yanıklar oluşmuştu. Biz bu yanıkları da tedavi ettik. Bu köpek tahmini o şekilde birkaç gün kalmış. Serum takviyesi uyguladık. Bütün tedavileri bittikten sonra aşılarını da yaptık. Şu an gayet sağlıklı. Yeni sahibini bekliyor. haberler çıktığında çok isteyen olmuştu. Şimdi bundan sonra başvuranları değerlendireceğiz. Zift'i almak isteyende aradığımız en önemli özellik hayvansever olması ve uygun şartlarda bakması. Eğer almak isteyen olmazsa Zift'e barınağımızda bakmaya devam edeceğiz."







Bulak, ayrıca 6 Ekim 2015 tarihinde uyuz nedeniyle tüyleri dökülmüş olarak bulunduktan sonra hayvanseverler tarafından bakım merkezine getirilen 3 yaşındaki Alman kurdu köpeğinde tamamen sağlığına kavuştuğunu ve sahiplenmek isteyenlerin Ereğli Belediyesi'ne başvurabileceğini ifade etti.