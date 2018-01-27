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Zidane'den Ayrılık Sinyali: Uyumlu Olmadığımı Görürsem Yarın Bırakırım
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Zidane'den ayrılık sinyali: Uyumlu olmadığımı görürsem yarın bırakırım

ZİDANE'DEN AYRILIK SİNYALİ: UYUMLU OLMADIĞIMI GÖRÜRSEM YARIN BIRAKIRIM

Bu yıl La Liga'da şampiyonluk yarışına erken havlu atan Real Madrid'de Zinedine Zidane , "Şayet takımla uyumlu olmadığımı düşünürsem yarın görevimi bırakırım" dedi.

Tarih : 27 Ocak 2018, 16:50
Puan Ver : Zidane'den Ayrılık Sinyali: Uyumlu Olmadığımı Görürsem Yarın Bırakırım(6/10)2

Bu sezon La Liga'da şampiyonluk yarışına erken havlu atarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Ligde oynayacakları Valencia maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fransız teknik adam, kulüpteki geleceğinin belirsizliğini koruduğunu söylerken bununla birlikte kadrosunu asla değiştirmeyeceğini söyledi.

"TAKIMLA UYUMLU OLMADIĞIMI DÜŞÜNÜRSEM YARIN GÖREVİ BIRAKIRIM"

"Bu yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz." diyen Zidane, "Şayet takımla uyumlu olmadığımı düşünürsem yarın görevimi bırakırım." ifadelerini kullandı.

Real yönetiminin de bir süredir Zidane ile yollarını ayırarak Tottenham Hotspur menajeri Mauricio Pochettino'yu göreve getireceği konuşuluyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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