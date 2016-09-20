

2 adet kuru inciri 1 gün öncesinden saf zeytinyağının içine koyun ve bekletin.







Tüketmeden hemen önce çıkarmanızda fayda var.

Zeytinyağında bekletilmiş 2 kuru inciri sabah kahvaltıda yerseniz öksürük ve astıma iyi gelir. Bu kürün en az 6 ay boyunca uygulamalısınız.Zeytinyağı ve incir erkeklerde sperm arttırıcı etkisiyle de bilinir. Kadınlarda da doğurganlığı arttırdığı söylenmektedir.