ZEYTİNYAĞI VE KURU İNCİR KÜRÜNÜN FAYDALARI
Hem zeytinyağı hem kuru incir oldukça faydalı besinler. İşte bu ikilinin iyi geldiği sağlık sorunları
Zeytinyağında bekletilmiş 2 kuru inciri sabah kahvaltıda yerseniz öksürük ve astıma iyi gelir. Bu kürün en az 6 ay boyunca uygulamalısınız.Zeytinyağı ve incir erkeklerde sperm arttırıcı etkisiyle de bilinir. Kadınlarda da doğurganlığı arttırdığı söylenmektedir.
2 adet kuru inciri 1 gün öncesinden saf zeytinyağının içine koyun ve bekletin.
Tüketmeden hemen önce çıkarmanızda fayda var.
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