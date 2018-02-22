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Zeytinyağı İhracatı Yüzde 185 Arttı
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Zeytinyağı İhracatı Yüzde 185 Arttı

ZEYTİNYAĞI İHRACATI YÜZDE 185 ARTTI

Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı geçen yıl, 2016 yılına göre yüzde 185 artarak 208 milyon dolara yükseldi.

Tarih : 22 Şubat 2018, 16:30
Puan Ver : Zeytinyağı İhracatı Yüzde 185 Arttı(8/10)4

Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı geçen yıl, 2016 yılına göre yüzde 185 artarak 208 milyon dolara yükseldi. Türkiye'den 2016 yılında 105 ülkeye zeytinyağı ihracatı yapıldığını belirten Büyükhelvacıgil, "2017 yılında 140'tan fazla ülkeye ihracat yaptık. Yani dünyanın birçok ülkesine ihracat yapıyoruz. En çok ihracatı da Amerika, İspanya ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine gerçekleştiriyoruz." dedi

"GEÇEN YIL 53 BİN TON ZEYTİNYAĞI İHRAÇ EDİLDİ"

Büyükhelvacıgil, zeytinyağı ihracatının 2016 yılında 19 bin ton olduğunu, bunun da 73 milyon dolara tekabül ettiğini aktardı. Geçen yıl 53 bin ton zeytinyağı ihraç ettiklerini ifade eden Büyükhelvacıgil, sektörün 2016 yılına göre yüzde 185 artışla 208 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştığını bildirdi.

"BU YIL YÜKSEK REKOLTE BEKLENİYOR"

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminde dünyada ilk 3'e gireceğine işaret eden Büyükhelvacıgil, şöyle konuştu:

" Zeytinyağı ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayacak bir üründür. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının destekleriyle rekoltemiz artmaktadır. Hatta bu yıl son zamanların en yüksek rekoltesinin olacağı tahmin ediliyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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