ZEYTİNYAĞI ÇİFTÇİDE 13 LİRA, MARKETTE 26 LİRA
Son günlerde sızma zeytinyağında stokçuluk iddialarını değerlendiren Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Cahit Çetin, üreticinin stok yapacak gücü olmadığını, üreticiden 13 liraya çıkan zeytinyağının 26 liraya rafta nasıl satıldığının araştırılması gerektiğini ifade etti.
Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Cahit Çetin, çiftçinin stok yapacak kadar güçlü olmadığını belirterek, “Fiyatlar, neden yükseliyor sorusu söylediğim gibi arz talep dengesi kuralından kaynaklanıyor. Üreticinin malı satmaması iddiası zaman zaman doğru olsa bile şu an için bir dayanağı yok. Böyle bir şey de yok. Üreticinin elinde malını saklayabilecek ekonomik gücü yok. Böyle bir şey söz konusu bile değil şu an. Belki üretim anlamında daha güçlü sayılan üreticilerde kendi ihtiyacı için vardır ama stok amaçlı bir zeytinyağı biriktirme söz konusu bile değil üretici anlamında. Bunu başka birimlerde yapan varsa onu bilemem. Onlar da ayrıca zeytinyağı ticareti ile ilgilenen kişiler varsa var onlar da piyasadaki pazar paylarına göre, bir miktar ürünü kendi ihtiyaçları için saklamış olmalarından da doğal bir şey olamaz. Şu anda piyasa spekülatörü yok denecek kadar azdır. Bu artışları buna bağlamamak lazım” dedi.
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